Комитет по тарифам повысит цены на отопление, несмотря на теплую зиму

С июля 2020 цена возрастет.

В Комитете по тарифам не будут останавливать рост стоимости отопления. В ведомстве признали, что погода в 2020 году оказалась более теплая, чем ожидалось. Аномальное потепление длится уже на протяжении полутора месяцев. Чиновники заметили, что из-за этого теплоэнергетическое обслуживание города приходится дешевле. Таким образом доходы поставщиков из-за меньшего использования ресурсов также снижаются. Это происходит гораздо быстрее расходов Петербурга.

В частности, у ТГК-1 за четвертый квартал 2019 года отпуск тепла снизился на пять процентов. У "ТЭК СПб" показатели снизились на 18 процентов за первые две недели января 2020. Чиновникам придется увеличить тарифы на отопление, как и планировалось. С июля стоимость возрастет на три процента.

Ранее Piter.tv писал о том, что коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ.

Фото: Piter.tv

