Комитет по строительству исполнил бюджет по рекордным показателям за последние 14 лет

За 2020 год ведомство исполнило бюджет на 93,7%.

Петербургский комитет по строительству за прошлый год исполнил бюджет на 93,7%. Как сообщил портал "Строительный Петербург", в денежном эквиваленте это составило 26 млрд 503 млн 435,9 тысяч рублей, из них свыше 18 млрд – освоение Адресной инвестиционной программы (АИП).

В комитете данный показатель назвали рекордным за последние 14 лет и максимальным в денежном исчислении за последние 8 лет. За год в Петербурге ввели в эксплуатацию 61 социальный объект, в рамках АИП сдали девять детсадов на 1565 мест, четыре школы на 2784 места, восемь объектов здравоохранения и 14 объектов иного назначения. Еще более 5 млн рублей комитет освоил из резервного фонда, на них построили новый корпус Госпиталя ветеранов войн на Народной улице, достроили две секции больницы №33, а также возводят новый корпус больницы Святителя Луки.

В текущем году комитет планирует ввести еще 55 объектов, а к 2024 году "нивелировать имеющийся дефицит детских садов и школ".

Тем временем, на "Ленфильме" построили священный город Агарис для съемок сериала "Этерна".

Фото: Piter.TV