Смольный узнает, почему горожане недовольны проектом благоустройства Новосмоленской набережной

Для этого с 28 августа до 15 сентября организовали специальный интернет-опрос.

В среду, 28 августа, в Петербурге начался опрос по проекту благоустройства Новосмоленской набережной, который продлится до 15 сентября. Таким образом Комитет по градостроительству и архитектуре хочет узнать, что не понравилось гражданам в концепции "Парка на Смоленке". Об этом сообщил пресс-центр городской администрации.

Представители комитета уверены, что учли все пожелания петербуржцев: пешеходный транзит, место тихого отдыха, прогулочную зону для родителей с детьми, место для занятий спортом. Также в процессе подготовки проекта провели тестовый запуск освещения, уточнили места для качелей и других объектов.

Тем не менее, некоторые горожане выразили недовольство планируемыми изменениями. Теперь их предложения и комментарии ждут на официальном портале государственных услуг.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Библиотека имени Ленина открылась после двухлетнего ремонта в Петроградском районе.

Фото: пресс-центр администрации Петербурга