Комитет по благоустройству Петербурга подготовил на 140 машин для уборки снега больше, чем в 2023 году

Сейчас государственные бюджетные учреждения укомплектованы более чем на 70%.

В 2024 году к зимнему сезону в Санкт-Петербурге подготовили на 140 коммунальных машин больше, чем в 2023 году. Всего в распоряжении города имеется 1,6 спецмашин. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству, пишет "Петербургский дневник".

Сейчас государственные бюджетные учреждения укомплектованы более чем на 70%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года штат увеличен почти на 150 водителей, около 200 механизаторов и более 30 работников ручного труда. На случай непредвиденных обстоятельств будут заключены договоры со сторонними организациями на привлечение дополнительных людей и техники.

Также в городе определили восемь участков для временного складирования снега.

Ранее мы сообщили о том, что в Кронштадте завершена реконструкция сквера Катерников.

Фото: Piter.TV