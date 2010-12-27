Комитет по агропромышленному комплексу продлил прием заявок на участие в программе "Ленинградский гектар"

Новых землевладельцев ждут в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах.

Комитет по агропромышленному комплексу продлил до 4 октября прием заявок на участие в очередном этапе программы "Ленинградский гектар".

Программа дает возможность получить на льготных условиях до 10 га земли для ведения крестьянского хозяйства и до 3 млн рублей "подъемных". В конкурсе имеют право принимать участие жители всех регионов России. Конкурс проходит в два этапа, на первом – проверяется пакет документов, на втором – конкурсанты защищают свои бизнес-проекты.

Новых землевладельцев ждут в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах. Для распределения подготовлено 82 земельных участка общей площадью более 200 га. Все территории находятся рядом с дорогами и линиями электропередач.

"Мы заинтересованы в создании новых фермерских хозяйств, которые дадут импульс развитию удаленных районов. Мы ждем людей с активной жизненной позицией со всей России. Со своей стороны – предоставляем землю, финансовую и методическую поддержку. У участников программы есть возможность получить кроме стартовых 3 млн рублей, до 30 млн рублей фермерских грантов и других субсидий", – подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Источник: пресс-служба ЛО