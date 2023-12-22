Комедия "Три апельсина. Карнавал"

Спектакль пройдет в Театре эстрады им. Аркадия Райкина 5 февраля. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Спектакль "Три апельсина" — это яркие и красивые костюмы, феерия и венецианский карнавал. Но и на празднике есть тоже правила — здесь нельзя быть собой. Но все персонажи надели маски?

В основе спектакля — старинная итальянская сказка о любви и колдовстве. Вы узнаете об отношениях Короля и Королевы, о Принце, утратившем радость из-за проклятья, о поиске волшебных апельсинов и обретении счастья. Режиссер постановки — Илья Архипов.

Фото: ВКонтакте / Театр Эстрады им. Аркадия Райкина