Комедия "Три апельсина. Карнавал"

Спектакль "Три апельсина" — это яркие и красивые костюмы, феерия и венецианский карнавал. Но и на празднике есть тоже правила — здесь нельзя быть собой. Но все персонажи надели маски?
В основе спектакля — старинная итальянская сказка о любви и колдовстве. Вы узнаете об отношениях Короля и Королевы, о Принце, утратившем радость из-за проклятья, о поиске волшебных апельсинов и обретении счастья. Режиссер постановки — Илья Архипов.
Фото: ВКонтакте / Театр Эстрады им. Аркадия Райкина
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