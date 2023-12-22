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Комедия "Три апельсина. Карнавал"
Сегодня, 19:00
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Комедия "Три апельсина. Карнавал"

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Спектакль пройдет в Театре эстрады им. Аркадия Райкина 5 февраля. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Спектакль "Три апельсина" — это яркие и красивые костюмы, феерия и  венецианский карнавал. Но и на празднике есть тоже правила — здесь нельзя быть собой.  Но все персонажи надели маски?

В основе спектакля — старинная итальянская сказка о любви и колдовстве. Вы узнаете об отношениях  Короля и Королевы, о Принце, утратившем радость из-за проклятья, о поиске волшебных апельсинов и обретении счастья. Режиссер постановки — Илья Архипов.

Фото: ВКонтакте / Театр Эстрады им. Аркадия Райкина

Теги: искусство, комедия, театр, три апельсина карнавал
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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