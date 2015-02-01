  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Комедия "Слухи" возвращается в Петербург 11 октября
Сегодня, 12:46
132
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Комедия "Слухи" возвращается в Петербург 11 октября

0 0

"Слухи" – это захватывающая и искрометная постановка с звездным составом.

На сцене Дворца культуры "Выборгский" 11 октября народные и заслуженные артисты РФ выступят для петербуржцев с комедией-детективом. 

По сюжету, богатый американец Чарли собрал на своей шикарной вилле друзей в честь семейного юбилея. В самый разгар торжественного съезда гостей в спальне прогремел выстрел. Услышав выстрел, все пытаются попасть в спальню, и одновременно боятся – никому не хотелось бы оказаться под подозрением. Что же все-таки произошло за дверями спальни? Стрельба и полиция, танцы и скандалы, интриги и тайны, политика и флирт – всё это будет в детективной комедии "Слухи". 

Автор постановки – Нил Саймон, режиссёр – Вадим Дубровицкий. Для зрителей выступят: народные артисты России Владимир Стеклов, Валентин Смирнитский, Андрей Ильин, Ольга Волкова; заслуженные артисты России Игорь Ливанов, Елена Сафонова, России Владимир Богданов; артситы Эльвира Болгова и Инна Милорадова; а также такса по кличке "Тоша".

Фото: предоставлено организаторами

Теги: дк выборгский, комедия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Куда сходить в Петербурге, Театр, Культура, Театры,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии