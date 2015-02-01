Комедия "Слухи" возвращается в Петербург 11 октября

"Слухи" – это захватывающая и искрометная постановка с звездным составом.

На сцене Дворца культуры "Выборгский" 11 октября народные и заслуженные артисты РФ выступят для петербуржцев с комедией-детективом.

По сюжету, богатый американец Чарли собрал на своей шикарной вилле друзей в честь семейного юбилея. В самый разгар торжественного съезда гостей в спальне прогремел выстрел. Услышав выстрел, все пытаются попасть в спальню, и одновременно боятся – никому не хотелось бы оказаться под подозрением. Что же все-таки произошло за дверями спальни? Стрельба и полиция, танцы и скандалы, интриги и тайны, политика и флирт – всё это будет в детективной комедии "Слухи".

Автор постановки – Нил Саймон, режиссёр – Вадим Дубровицкий. Для зрителей выступят: народные артисты России Владимир Стеклов, Валентин Смирнитский, Андрей Ильин, Ольга Волкова; заслуженные артисты России Игорь Ливанов, Елена Сафонова, России Владимир Богданов; артситы Эльвира Болгова и Инна Милорадова; а также такса по кличке "Тоша".

Фото: предоставлено организаторами