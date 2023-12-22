Комедия "Ни дать, ни зять"

Во Дворце искусств Ленинградской области 23 января пройдет спектакль с участием звезд "Уральских пельменей". Начало в 19:00. Для зрителей старше шести лет.

Впервые актёры из шоу "Уральские Пельмени" сыграют в спектакле. Любимых артистов мы увидим в комедии "Ни дать, ни зять!" вместе с известными актёрами московских театров.

Зрители увидят спектакль про ипотеку, расставание и "любовные" отношения зятя и тещи. Роли в постановки исполнят Роман Постовалов, Илана, Олег Акулич, Марина Гайзидорская, Юлия Сулес и другие актеры.

Молодая пара оформляет фиктивный развод, чтобы на выгодных условиях получить ипотеку. Все идет по плану, но неожиданно в дело вмешивается деятельная теща, для которой развод — идеальный повод устранить надоевшего зятя. Дама создает между влюбленными такой конфликт, что пара оказывается на грани настоящего расставания. Смогут ли герои сохранить любовь и победить вредную тещу?

Фото: ВКонтакте / Дворец Искусств Ленинградской области