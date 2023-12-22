Комедия "Искусство жениться!"

Постановку покажут 28 января в Театре эстрады им. Аркадия Райкина. Начало в

Зрителей приглашают на спектакль по мотивам пьесы Оскара Уайльда "Как важно быть серьёзным". По сюжету два молодых человека так сильно хотят понравиться своим избранницам, что притворяются великосветскими джентльменами. Они называют себя именем "Эрнест", которое, по их мнению, звучит очень серьезно и важно.

Автором постановки является известный режиссер, автор самых успешных спектаклей Театра Эстрады — Владимир Глазков. Он создал комедию, которая отображает дух Англии прошлого века. Здесь есть стильная "джазовая" музыка Владимира Баскина, много афоризмов и игра слов.

На сцену выйдут Анастасия Кастрица, Ольга Павлюкова, Виктор Кривонос, Анастасия Лазо, Кирилл Петров, Сергей Сафронов, Мария Насырова, Александр Леногов, Светлана Плащевская, Алена Кухоткина. Спектакль будет длиться два часа.

Организаторы отмечают, что этот спектакль идеально подходит для первого свидания. Спутница поймет серьезность намерений.

Спектакль пройдет также 21 и 22 февраля в 19:00.

Фото: ВКонтакте / Театр Эстрады им. Аркадия Райкина