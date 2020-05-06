Комблаг получил высокую оценку работы от Смольного, несмотря на проблемы с уборкой снега

Несмотря на очевидные недочеты в работе ведомства, губернатор Александр Беглов поблагодарил Комблаг за проделанную работу и выразил надежду на более высокие показатели в текущем году.

Чиновники Смольного оценили реализацию госпрограммы "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" в 98,3%. Одним из ведомств, работавших над указанным проектом в 2021 году, стал Комитет по благоустройству, отвечавший за содержание автодорог общего пользования и полностью проваливший снегоуборочную кампанию зимой.

Несмотря на очевидные недочеты в работе ведомства, губернатор Александр Беглов поблагодарил Комблаг за проделанную работу и выразил надежду на более высокие показатели в текущем году. На заседании правительства Петербурга эффективность реализации задачи, в том числе коммунальщиками, оценили в 94,4%, степень реализации — в 83,3%. При этом отмечается, что Комблаг обеспечил комплексную уборку уличной сети на площади 59,3 миллионов квадратных метров.

Реальное качество уборки дорог Северной столицы от снега и льда в 2021 году было крайне низким, а ненадлежащее состояние магистралей приводило к суточным пробкам, а также росту количества ДТП, в том числе с летальными исходами. Халатное отношение Комблага к своим обязанностям, с учетом температурных качелей, привело к порче асфальтового покрытия и образованию множества ям и трещин на тротуарах весной. Такая работа вряд ли достойна высокой оценки, озвученной на заседании под председательством Александра Беглова.

Работа правоохранительных органов подтверждает проблемы Петербурга с ремонтом и обслуживанием дорог. Накануне по адресам проживания действующих и экс-сотрудников АО "Коломяжское" прошли обыски. Компания занимается ремонтом дорог, благоустройством города и арендует спецтехнику. По данным СМИ, обыски могли быть связаны с уголовным делом о присвоении и растрате денежных средств.

Фото: Piter.tv