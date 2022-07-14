Командир "Медведей SS" рассказал, по какому принципу принимали боевиков

По его словам, численность батальона составляла 12-15 человек.

Пленный командир украинского нацбатальона "Медведи SS" Александр Кравцов рассказал, по какому принципу принимали боевиков. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

По его словам, численность батальона составляла 12-15 человек. Каждый человек занимал свою нишу: повар, медик, стрелок и другие. Отмечается, что ранее о себе говорили боевики нацбатальона "Азов" (запрещенная на территории России экстремистская, террористическая и радикальная организация). Также Кравцов заявил, что начинал свой путь в качестве главаря неонацистской группы из военного арсенала.

"Медведи SS" - экстремистская, террористическая и радикальная организация, запрещенная на территории России. Входит в состав Вооруженных сил Украины, где считается диверсионно-штурмовым отрядом. В РФ его членов называют националистами.

Ранее командир "Медведей SS" заявил, что Россия как противник не по зубам Украине.

Видео: Telegram / РИА Новости