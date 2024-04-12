Колпинский район Петербурга принял на себя удар стихии

За сутки выпало 75% месячной нормы осадков

Во вторник, 5 августа, в Колпинском районе Петербурга зафиксировали рекордные 64,79 мм осадков, что составило 75% от месячной нормы. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

На втором месте по количеству осадков оказался Пушкинский район с 25,75 мм, на третьем – Кронштадтский с 15,4 мм. Водоканал предупредил о возможных временных скоплениях воды на улицах из-за превышения пропускной способности канализационной сети.

О затяжных подтоплениях жители могут сообщать по телефонам 004 или 314-60-13. Все выпавшие осадки постепенно принимаются системой водоотведения города.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за приближающихся ливней.

Фото: Piter.TV