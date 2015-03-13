Количество вакансий в общепите Петербурга увеличилось почти в 2,5 раза за два года

В сегменте рынка труда "Туризм, гостиницы, общественное питание" в целом стало меньше на 20%.

В пятницу, 30 июля, аналитики онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob поделились с Piter.tv результатами исследования, согласно которым за два года, с лета 2019 года, увеличилось количество вакансий.

Количество вакансий в сфере общепита увеличилось в 2,4 раза за два года. А соискателей за год в сегменте туризма в целом уменьшилось на 20%.

По мнению аналитиков, спрос на персонал не является сезонным, дело в снижении привлекательности отрасли для трудоустройства из-за отсутствия стабильности.

Так, соискатели готовы заплатить управляющему рестораном около 105 тысяч рублей, шеф-повару от 85 до 110 тысяч рублей, а су-шефу предлагают от 55 до 75 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге 2 августа заработают фуд-корты, островки в ТЦ и аттракционы.

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