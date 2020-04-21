Количество привившихся от COVID-19 в Ленобласти выросло почти вдвое за несколько дней

Вакцинация от коронавируса в Ленинградской области ускорилась после введения стимулирующих мер.

Пресс-служба администрации Ленинградской области опубликовало данные о количестве жителей региона, обратившихся за вакциной от коронавируса за последние несколько дней. Согласно этим данным, 22 июня в Ленобласти привились 3 911 человек, а 25 июня - уже 6 984 человека. Таким образом, сообщает агентство, темп вакцинации ускорился на 44%.

Ресурс GOGOV, собирающий данные со всех официальных сайтов и порталов государственных учреждений и организаций, рисует следующую картину по вакцинации от COVID-19 в Ленинградской области:

Ускорение темпов вакцинации связывают с резко увеличившимся количеством новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - в частности, новым индийским штаммом, появившимся в третью волну, - и с предпринятыми властями стимулирующими мерами, по сути, вводящими обязательную вакцинацию для различных категорий граждан.

С 6 июля вакцинироваться от COVID-19 стало возможно в фитнес-клубах Ленобласти.

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