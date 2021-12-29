Количество мест для детей с COVID-19 в больнице имени Филатова увеличили до 611

В детской больнице №5 им.Н.Ф. Филатова почти в два раза увеличили число коронавирусных коек. Об этом накануне сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.
Теперь в больнице развернуто 611 мест для больных COVID-19 или подозрением на инфекцию. Дополнительные мощности привлекли за счет хирургического корпуса.
Еще 2 дня назад в стационаре было 362 койки. Рассматривается вопрос об увеличении коек в Педиатрическом университете.
Перепрофилирование вызвано ростом заболевших ковидом среди детей. С 17 по 23 января были госпитализированы 246 детей. Накануне для несовершеннолетних ввели новые ограничения.
Фото: Piter.TV
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