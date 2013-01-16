Количество эскроу-счетов в Сбербанке на Северо-Западе за год выросло в семь раз

Кредитный портфель банка по проектному финансированию жилья в СЗФО увеличился за тот же период в 1,5 раза и составил 110 млрд рублей.

За год количество эскроу-счетов, открытых в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк, выросло почти в 7 раз и составило более 20 тысяч. Кредитный портфель банка по проектному финансированию жилья в СЗФО за тот же период увеличился в 1,5 раза и составил 110 млрд рублей. Почти 90% кредитуемых проектов реализуются с использованием эскроу-счетов.

Ожидаемо растет количество эскроу-счетов, и пока эта тенденция будет сохраняться. Число успешно завершенных проектов с раскрытием эскроу-счетов на сегодняшний день приближается к 20, большая часть приходится на Санкт-Петербург и Ленобласть. Отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Алонсо

По итогам первых пяти месяцев 2021 года объем ипотечных кредитов по Северо-Западу вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 139 млрд рублей. В первую очередь увеличение спроса на ипотеку связано с антикризисными мерами, программами господдержки и акциями банка.

Петербург входит в топ-5 регионов-лидеров по количеству эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. И в портфеле Сбербанка по СЗФО регион занимает первую строку по этому показателю.

Фото: Piter.TV