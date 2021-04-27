Количество безбилетников в транспорте Петербурга сократилось на 31 тысячу

За первое полугодие 2025 года контролёры выявили 711 378 нарушителей, что меньше показателей прошлого года.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга сообщил о снижении количества безбилетных пассажиров в общественном транспорте. За январь–июнь 2025 года контролёры выявили 711 378 случаев неоплаченного проезда, что на 31 тысячу меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество проверочных мероприятий значительно возросло — проведено 1 368 000 рейдов, что на 368 тысяч больше, чем в 2024 году. Увеличение контроля способствовало сокращению числа нарушителей.

В ведомстве подчеркнули, что работа по обеспечению порядка и соблюдению правил проезда продолжается. Системные меры контроля показывают свою эффективность, но проблема безбилетного проезда остаётся актуальной.

Ранее сообщалось, как следить за расписанием пригородных автобусов.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга