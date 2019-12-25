Кольцевая ветка метро Петербурга уперлась в памятник на пути к суду

Смольный требует 39 млн рублей с проектировщика за непостроенное метро.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга инициировал судебное разбирательство с АО "Институт „Стройпроект"", потребовав взыскать с компании более 39 млн руб. Причиной конфликта стала разработка документации для строительства долгожданной кольцевой линии метрополитена на отрезке от станции "Лесная" до "Большого проспекта — 2". Чиновники настаивают на возврате средств, выплаченных подрядчику за первые этапы работ, и дополнительных штрафных санкциях, однако Арбитражный суд города и области пока встал на сторону проектировщиков.

Согласно материалам дела, госконтракт между сторонами был заключен еще в 2018 году и оценивался в 39,6 млн руб. Исполнитель успешно сдал два первых этапа на сумму 38,59 млн руб., не получив от заказчика ни одного замечания. Оплата по ним поступила в полном объеме. Проблемы возникли на финальной стадии, когда выяснилось, что для завершения проектных работ необходимо снести здание, признанное памятником архитектуры. По закону такие действия требуют особых оснований и согласований, которых у проектировщика не оказалось.

Институт "Стройпроект" пытался урегулировать вопрос через переписку с КРТИ, но конструктивного диалога не вышло. В декабре 2024 года подрядчик принял решение в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта, и с января 2025 года договор официально расторгнут. Недовольный таким исходом комитет обратился в суд, требуя взыскать не только всю сумму контракта, но и неустойку.

Фото: Piter.TV