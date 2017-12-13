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Кольцевую от Горской до Приморского шоссе расширят за 2 года
Сегодня, 16:37
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Shdaria
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Кольцевую от Горской до Приморского шоссе расширят за 2 года

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В Петербурге расширят кольцевую от Горской до Приморского шоссе. Планируется увеличить количество полос к 2020 году.

В Санкт-Петербурге на кольцевой автодороге, которая располагается от станции Горская до Приморского шоссе, увеличится число полос. К 2022 году вместо четырех станет шесть проезжих полосы.

Упрдор "Северо-Запад" планирует разбить дорожные работы на 2 этапа. Таким образом, (от ЗСД до Приозерского шоссе) изменения начнутся уже в 2018 году. Кроме того, заказчик намерен построить два направленных съезда с КАД на трассу А-121 в районе Икеа Парнас. 

Ранее мы сообщали о том, что в петербургском автомобильном магазине рвануло несколько баллонов с белым порошком

 

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Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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