Ключевской вулкан на Камчатке начал извергаться, спустя два месяца затишья

В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН рассказали о ситуации с Ключевской Сопкой на текущий момент.

Ключевской вулкан на территории Камчатского края начал новое извержение. Оно произошло спустя два месяца после мощного извержения пароксизмалтного типа. Соответствующее заявление сделали специалисты из местной группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Эксперты напомнили о том, что говорят о самом высоким действующим вулканом в Евразии.

С 27 декабря 2023 года наблюдается эксплозивное извержение Ключевского вулкана стромболианского типа. На спутниковых снимках отмечается яркая термальная аномалия. Спутниковые и видеоданные KVERT показали, что 31 декабря столб пепла поднялся на высоту 5-5,5 километра. пресс-служба профильного института

Известно, что на текущий момент пепловый шлейф распространился на 50 километров к северо-западу от вулкана. Код уровня авиационной опасности Ключевского повышен властями Камчатки с "зеленого" до "оранжевого". Существует угроза поднятия столбов пепла на высоту до семи километров над уровнем моря. Такая ситуация может негативно повлиять на низколетящие самолеты.

На Сицилии произошло извержение вулкана Этна.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости, Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН