Клип Тейлор Свифт All Too Well стал лучшим видео года на MTV Video Music Awards

Девушка представит новый альбом осенью.

Клип американской поп-исполнительницы Тейлор Свифт All Too Well стал лучшим видео года на премии MTV Video Music Awards.Эта категория считается самой престижной на данном мероприятии. Трансляция торжественной церемонии велась на телеканале MTV. За победу вместе со Свифт сражались Эд Ширан c композицией Shivers, а также Гарри Стайлс с роликом As It Was, видео Way 2 Sexy о рэп-трио Обри Дрейка Грэма, выступающего под сценическим псевдонимом Drake, Нэйведиуса Уилберна, известного как Future, и Янг Танга, а также клип Brutal от артистски Оливии Родриго, Woman певицы Doja Cat и ролик INDUSTRY BABY реперов Lil Nas X и Джека Харлоу.

Во время награждения Трейлор Свифт объявила о том, что выход ее нового альбома состоится в октябре 2022 года. Почетную награду "Мировой иконы" получила калифорнийская рок-группа Red Hot Chili Peppers, а рэп-звезда Никки Минаж стала лауреатом премии в категории "Признание поколения". В номинации "Альбом года" приз достался британскому поп-исполнителю Гарри Стайлсу, который представил публике пластинку Harry"s House.

Фото и видео: Taylor Swift