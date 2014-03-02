  1. Главная
Сегодня, 19:46
Клинику кожных болезней на Академика Павлова обновят

Редкий памятник архитектуры в Петербурге ждет масштабная реставрация фасада и интерьеров.

В Петербурге проведут капитальный ремонт здания "Клиники кожных болезней В.К. Синягина и А.К. Чекалёвой" на ул. Академика Павлова, 9Б. Об этом сообщили в администрации Петроградского района.

Постройка 1906 года имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. В ходе работ планируется сохранить архитектурные особенности здания и одновременно адаптировать его к современным медицинским стандартам.

Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на проведение реставрации. Завершить проект планируют в апреле 2026 года.

Ранее сообщалось, что фасад дома советника Котельникова на Петроградке вернул исторический облик.

Фото: ГАТИ

