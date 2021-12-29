Кличко заявил о необходимости предоставить мэрам план на случай ЧС

Глава столицы Украины заметил, что такой план у Киева есть.

Глава украинской столицы Виталий Кличко заявил о необходимости предоставить мэрам городов план на случай чрезвычайной ситуации. Такое мнение чиновник высказал в эфире местного телеканала "Украина-24". Он напомнил журналистам о том, что никто не хочет крови или противостояния с Россией.

Но есть хорошая пословица: "Хочешь мира — готовься к войне"... Мы надеемся, что президент и военные структуры смогут сделать ключевое совещание, на котором каждый из мэров получит так называемый конверт с алгоритмом действий. Виталий Кличко, мэр Киева

Украинский чиновник уточнил, что конкретно для Киева такой план действий уже разработан. Он позволяет городу защитить ключевые инфраструктурные объекты. В связи с угрозой власти провели инспекцию существующих бомбоубежищ. Они способны вместить внутрь порядка 2 миллионов человек. Кличко добавил, что если против его страны будет осуществлена военная агрессия, он он с оружием в руках как солдат пойдет воевать за Родину.

Мэр Киева Кличко приготовился отмечать приход 2220 года.

Фото и видео: YouTube / Україна 24