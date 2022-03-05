Депутат Верховной Рады считает, что член ОПЗЖ подстроил свои "пытки".

Депутат Верховной Рады Илья Кива обвинил коллегу Шуфрича в инсценировке задержания. Украинский политик считает, что представитель движения "Оппозиционной платформы" Нестор Шуфрич подстроил свое задержание в Киеве. Ранее СМИ написали о том, что парламентария "взяли в плен" члены "батальона территориальной обороны". Предположительно, мужчину обвинили в шпионаже из-за того, что он фотографировал боевые позиции.

Вчера мы все стали свидетелями шоу…Договорившись с людьми Порошенко и заплатив им деньги, он организовал свое задержание с самообороной, почти его пытали… Илья Кива, депутат Украины

По мнению политика, Нестор Шуфрич позже будет представлять из себя жертву и плакать о том, что его пытали. Это якобы произойдет в тот момент, когда на территорию зайдут русские силы.

Зеленский опроверг сообщения о своем бегстве из Украины.

Фото и видео: Telegram / The Kyva (Илья Кива)