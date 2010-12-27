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Китайский морской регистр собирается организовать представительство Петербурге
Сегодня, 17:18
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Shdaria
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Китайский морской регистр собирается организовать представительство Петербурге

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Китайский морской регистр планирует открыть офис в Северной столице в течение этого года.

Китайское классификационное общество намеревается в 2018 году создать свое представительство в Санкт-Петербурге. Об этом заявил вице-президент CCS Сунь Фэн, сообщает ТАСС.

В этом году мы планируем открыть офис в Санкт-Петербурге. После создания офиса мы сможем оказывать содействие в сертификации российского морского оборудования для поставок на китайский рынок. В настоящее время открытие представительства находится на подготовительном этапею.

Вице-президент CCS Сунь Фэн

Кроме того, Сунь Фэн в CCS выразил свою надежду на организацию общего с РС платформы для налаживания новых направлений сотрудничества между китайскими и российскими предприятиями. 

В последние годы наблюдается стремительное развитие торгово-экономических отношений между Россией и Китаем. Отношения между странами в политической и экономической сфере становятся все более тесными.

 


 

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , россия и китай
Категории: Лента новостей Новости СПб

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