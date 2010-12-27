Китайский морской регистр собирается организовать представительство Петербурге

Китайский морской регистр планирует открыть офис в Северной столице в течение этого года.

Китайское классификационное общество намеревается в 2018 году создать свое представительство в Санкт-Петербурге. Об этом заявил вице-президент CCS Сунь Фэн, сообщает ТАСС.

В этом году мы планируем открыть офис в Санкт-Петербурге. После создания офиса мы сможем оказывать содействие в сертификации российского морского оборудования для поставок на китайский рынок. В настоящее время открытие представительства находится на подготовительном этапею. Вице-президент CCS Сунь Фэн

Кроме того, Сунь Фэн в CCS выразил свою надежду на организацию общего с РС платформы для налаживания новых направлений сотрудничества между китайскими и российскими предприятиями.

В последние годы наблюдается стремительное развитие торгово-экономических отношений между Россией и Китаем. Отношения между странами в политической и экономической сфере становятся все более тесными.







