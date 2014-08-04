Китай спустил на воду первый авианосец "Фуцзянь" собственной разработки

Корабль создан исключительно из собственных технологий КНР.

Китай спустил на воду авианосец "Фуцзянь" собственной разработки. Соответствующую информацию распространило Центральное телевидение КНР. По данным местных журналистов, на воду спущен третий корабль подобного типа. Он создавался на базе государственной судостроительной корпорации. Свое название авианосец получил в честь восточной провинции.

Торжественная церемония началась в 11 часов по времени Пекина (в 6 часов утра по московскому времени). Спуск авианосца на воду сопровождался исполнением гимна Китая, а также другими традиционными мероприятиями. "Фуцзянь" имеет водоизмещение в 80 тысяч тонн. Корабль построен только на основе китайских технологий. В блидайшее время экипаж будет направлен на испытательные плавания.

Китай примет участие в организации ралли "Шелковый путь" в 2023 году.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти

