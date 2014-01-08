Киселев заявил, что против России ведется полноценная гибридная война

Журналист уверен, что правда находится на стороне России.

Российский журналист, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня". Дмитрий Киселев заявил, что против России ведется полноценная информационная и гибридная война. Соответствующее заявление представитель прессы сделал дискуссии "Развитие медиа в меняющемся мире", посвященной данному вопросу. В мероприятии принимают участие делегаты из стран СНГ.

Информационная агрессия вполне себе полноценная, без всяких скидок, без двусмысленностей, просто напрямую, в лоб с нами воюют всеми возможными средствами, доступными, причём изобретают новые. Дмитрий Киселев, журналист

Эксперт уверен в том, что противники России не смогут добиться поставленных задач, так как на "нашей стороне правда". Он добавил что речь идет о тех, кто затеял агрессию не только против Москвы, но и против всего мира. Журналист уверен в том, что правда о диверсиях на газопроводах "Северный поток" является в пользу России и против англосаксов, поэтому эти сведения Западом замалчиваются.

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Фото и видео: пресс-центр МИА "Россия сегодня"