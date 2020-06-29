Киркоров стал прообразом героя нового фильма о Евровидении

Этого персонажа сыграл британский актер Дэн Стивенс.

Российский певец и продюсер Филипп Киркоров стал прообразом героя для фильма "Евровидение: История огненной саги" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga). Этого персонажа сыграл британский актер Дэн Стивенс. Об этом пишут РИА Новости.

Сюжет расскажет об исландских певцах Ларсе Эрикссоне и Сигрите Эриксдоттир. Им представилась возможность реализовать мечту и представить свою страну на "Евровидении". Главные роли в фильме исполнили Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс. Их дуэт представил клип на песню Volcano Man ("Человек-вулкан"). В нем артисты в атрибутике викингов поют на фоне пейзажей Исландии.

Кроме того, зрители увидят в комедии американскую певицу Деми Ловато и британских актеров Пирса Броснана и Дэна Стивенса.

Премьера состоялась 26 июня. По словам Киркорова, он посмотрел музыкальную комедию о своем любимом песенном конкурсе. Певец признался, что гордится тем, что центральную линию в фильме занимает представитель России. Именно он является фаворитом конкурса. Также Киркорову польстило то, что "Лев любви" Дэн Стивенс выбрал именно его для создания своего персонажа.

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