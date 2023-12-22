В Белом доме оценили предложение Владимира Зеленского.

Изменений в американской официальной позиции относительно неприменения Украиной оружия производства США для нанесения ударов по российской территории на данный момент нет. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Нам известно о заинтересованности президента Зеленского. Скажу, что изменений в нашем подходе нет. На данный момент мы не поощряем и не способствуем применению предоставленных США вооружений для ударов внутри России. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Ранее генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг в интервью британскому журналу The Economist предложил международным союзникам по блоку заново рассмотреть вопрос о том, должна ли армия киевского режима иметь возможность наносить удары с помощью западных видов оружия по военным объектам, расположенным на признанной на международном уровне территории России.

США сочли плохим сигналом план России исключить "Талибан"* (запрещенная на территории России террористическая организация) из списка террористов.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television