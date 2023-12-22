Кинопоказ "Современность об истории. Лев Толстой: по ту сторону фотографий"

Выставка "Зачем нам два глаза?", посвященная фотоискусству XIX —XX века, продолжает удивлять гостей стереофотографией и экспериментальными объемными фильмами. В кинокартинах демонстрируются редкие экземпляры фотографий, воссозданные с помощью 3D технологий. Цикл проливает свет на истории из личных архивов изобретателя Владимира Шухова, фотографа Андрея Карелина и писателя Льва Толстого.
3 марта состоится показ фильма "Лев Толстой: по ту сторону фотографий", способного погрузить зрителя в глубокий мир смыслов. Частью фильма стала документальная кинохроника, показывающая как редкие, так и известные кадры с Львом Толстым. 3D формат развернет жизненные сюжеты, совмещая в себе как историю, так и современность.
Режиссер и сценарист новаторских фильмов – Дмитрий Новиков.
Хронометраж – 99 минут.
Фото: РОСФОТО
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