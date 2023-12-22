Кинопоказ "Современность об истории. Лев Толстой: по ту сторону фотографий"

3 марта в РОСФОТО в 16:00 состоится показ документально-игрового кинофильма по личным архивам Льва Николаевича Толстого. Для зрителей старше 12 лет.

Выставка "Зачем нам два глаза?", посвященная фотоискусству XIX —XX века, продолжает удивлять гостей стереофотографией и экспериментальными объемными фильмами. В кинокартинах демонстрируются редкие экземпляры фотографий, воссозданные с помощью 3D технологий. Цикл проливает свет на истории из личных архивов изобретателя Владимира Шухова, фотографа Андрея Карелина и писателя Льва Толстого.

3 марта состоится показ фильма "Лев Толстой: по ту сторону фотографий", способного погрузить зрителя в глубокий мир смыслов. Частью фильма стала документальная кинохроника, показывающая как редкие, так и известные кадры с Львом Толстым. 3D формат развернет жизненные сюжеты, совмещая в себе как историю, так и современность.

Режиссер и сценарист новаторских фильмов – Дмитрий Новиков.

Хронометраж – 99 минут.

Фото: РОСФОТО