Киномузыка при свечах

В Петрикирхе 11 февраля пройдет концерт, на котором можно будет насладиться исполнением саундтреков из популярных фильмов. Под сводами лютеранского собора св. Петра и Павла выступит органист-виртуоз Ольга Котлярова, выступающая на лучших концертных площадках России и Европы. В настоящее время музыкант является членом союза концертных деятелей Санкт-Петербурга
Для вас прозвучат шедевры мировой "Киномузыки" в исполнении грандиозного органа. Слушатели совершат чудесное путешествие по сюжетам и смыслам любимых фильмов американского, европейского и отечественного кинематографа.
Продолжительность 1 час (без антракта).
Фото: Pxhere
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