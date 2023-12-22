Киномузыка при свечах

Музыкальный вечер пройдет в Петрикирхе 11 февраля. Начало в 19:00. Для зрителей старше шести лет.

В Петрикирхе 11 февраля пройдет концерт, на котором можно будет насладиться исполнением саундтреков из популярных фильмов. Под сводами лютеранского собора св. Петра и Павла выступит органист-виртуоз Ольга Котлярова, выступающая на лучших концертных площадках России и Европы. В настоящее время музыкант является членом союза концертных деятелей Санкт-Петербурга

Для вас прозвучат шедевры мировой "Киномузыки" в исполнении грандиозного органа. Слушатели совершат чудесное путешествие по сюжетам и смыслам любимых фильмов американского, европейского и отечественного кинематографа.

Продолжительность 1 час (без антракта).

Фото: Pxhere