Киев требует Москву вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

Украинская сторона считает, что судна являются доказательством агрессии со стороны России.

Киев намерен забрать у Москвы корабли, задержанные в Керченском проливе в ноябре прошлого года. МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство, сообщил министр Вадим Пристайко.

По словам политика, Киев готов забрать судна и просит РФ назвать конкретные дату и место. Он отметил, что корабли хотят отправить на проверку, чтобы узнать, ремонтировали ли их с целью скрыть следы обстрела.

Напомним, что в начале сентября Украина и Россия обменялась заключенными по формуле "35 на 35". В ходе обмена в Россию прилетел главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и экс-командир ПВО самопровозглашенной ДНР Владимир Цемах. На Украину помимо 24 моряков вернулся режиссер Олег Сенцов. Корабли российская сторона до сих пор не вернула. В Киеве считают, что судна являются доказательством агрессии со стороны России.

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