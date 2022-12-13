Киев потерял до 140 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях

Игорь Конашенков рассказал о работе "Центра" и "Запада" на СВО.

Вооруженные силы Украины потерял до 140 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 11 марта сделал официальный представитель министерства по обороны Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что миссии выполнялись силами группировки войск "Запад" и "Центр", при участии авиации и огня артиллерии. По первому направлению потери противника составили 50 человек, три автомобиля, самоходная установка "Гвоздика" и пять боевых бронированных машин, а во втором - 90 человек, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка, два пикапа.

Поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики, в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. пресс-служба Минобороны РФ

МО РФ заявило о нанесении поражения 75 артиллерийским подразделениям ВСУ в 114 районах

Фото и видео: Минобороны России