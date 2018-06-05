Авторы Politico полагают, что денежные средства для поддержки Украины придется искать "коалиции желающих".

Украина может уже в феврале 2026 года истощить собственные запасы бюджетных средств в том случае, если Европейский союз не сможет договориться о выделении Киеву "репарационных кредитов" за счет изъятия замороженных российских активов в регионе. Такие статистические данные своей аудитории привели западные журналисты из газеты Politico.

Украина столкнется с кризисом финансирования, когда 2025 год сменится 2026 годом, и она на пути к тому, чтобы остаться без денег в феврале, если только Бельгия не прекратит блокировать дерзкий план по выдаче €140 млрд репарационных кредитов, используя замороженные активы Банка России, которые хранятся в депозитарии в Бельгии. статья в Politico

Напомним, что авторы из иностранного издания Politico писали о том, что проблемы с финансированием бюджета у Украины могут возникнуть лишь к апрелю 2026 года. В статье не говорилось в связи с чем СМИ изменило свой прогноз. Бельгия в октябре 2025 года заблокировала европейскую инициативу по изъятию замороженных российских активов. Местные чиновники сослались на необходимость гарантий, что в будущем Брюсселю не придется в одиночку выплачивать компенсацию Москве. Политические лидеры стран-членов Европейского союза планируют обсудить вопрос вновь на следующем саммите в декабре текущего года. Однако, по словам публицистов, по мере приближения данного события фиксируются лишь небольшие признаки того, что национальное правительство бельгии договорится с руководством ЕС по выходу из патовой ситуации.

Так как американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе приостановила финансовую поддержку киевского режима, то Евросоюзу придется самостоятельно искать решение проблемы, по версии региональной газеты. Журналисты сочли, что денежные средства для поддержки Украины придется искать "коалиции желающих" в контексте внутренней политической нестабильности и коррупционного скандала на Украине.

... если не будет репарационных кредитов, то кажется крайне маловероятным, что страны-члены [ЕС] согласятся вместо этого прибегнуть к государственными заимствованиям. статья в Politico

ЦБ включит крупные переводы самому себе по СБП в признаки мошеннических.

Фото: pxhere.com