Владимир Зеленский встретился с главой Минобороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом.

Киев и Осло начали обсуждать вопрос обучения украинских пилотов. Соответствующее заявление в ходе очередного видеообращения к нации сделал глава государства Владимир Зеленский. Политик указал на то, что провел переговоры с министров по обороне Норвегии Бьорном Арильдом Грамом. Контакты состоялись в Киеве 10 марта.

Обговорили дополнительные шаги, которые мы можем сделать вместе с Норвегией. <...> К слову, начинаем обсуждать с Норвегией возможности тренировочной миссии для наших пилотов. Владимир Зеленский, президент Украины

Владимир Зеленский также утверждает, что на двусторонних переговорах с премьер-министром Финляндии Санной Марин, которая в пятницу также посетила с рабочим визитом украинскую столицу, поднимался вопрос одобрения нового,14-го по счету пакета военной помощи ВСУ со стороны Хельсинки, а также сотрудничество в международных структурах Евросоюза.

Зеленский: Украина не причастна к подрыву "Северных потоков".

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України