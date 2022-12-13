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Киев и Осло начали обсуждать вопрос обучения украинских пилотов

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Владимир Зеленский встретился с главой Минобороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом.

Киев и Осло начали обсуждать вопрос обучения украинских пилотов. Соответствующее заявление в ходе очередного видеообращения к нации сделал глава государства Владимир Зеленский. Политик указал на то, что провел переговоры с министров по обороне Норвегии Бьорном Арильдом Грамом. Контакты состоялись в Киеве 10 марта.

Обговорили дополнительные шаги, которые мы можем сделать вместе с Норвегией. <...> К слову, начинаем обсуждать с Норвегией возможности тренировочной миссии для наших пилотов.

Владимир Зеленский, президент Украины

Владимир Зеленский также утверждает, что на двусторонних переговорах с премьер-министром Финляндии Санной Марин, которая в пятницу также посетила с рабочим визитом украинскую столицу, поднимался вопрос одобрения нового,14-го по счету пакета военной помощи ВСУ  со стороны Хельсинки, а также сотрудничество в международных структурах Евросоюза.

Зеленский: Украина не причастна к подрыву "Северных потоков".

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: бьорн арильд грам, владимир зеленский, всу, норвегия, обучение пилотов
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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