Казахстан сообщил о пробке из грузовиков на границе с Россией из-за усиления контроля

Казахстан сообщил об автомобильной пробке из грузовиков на границе с Россией из-за усиления пограничного контроля. несколько сотен транспортных средств находится на территории. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали представители пресс-службы комитета национальной безопасности республики.
В настоящее время на участке около КПП "Сырым" находятся 350 грузовиков. Они направляются из Казахстана в Россию. Инциденту предшествовало нововведение по "технологическому проходу" по выявлению запрещенных к провозу материалов и предметов.
Аналогичная ситуация наблюдается очевидцами и около российского КПП у "Маштакова". Там скопилось более 400 транспортных средств, которые планируют пересечь государственную границу и направиться в Казахстан. Пограничники просят водителей, везущих скоропортящиеся товары, учитывать обстоятельства.
Посол Украины в ФРГ усомнился в возвращении войск РФ на юге России в пункты дислокации.
Фото: Pixabay.com
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Интересно бы узнать , на какие действия Казахстана идёт ответный ход России ?