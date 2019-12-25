Казахстан сообщил о пробке из грузовиков на границе с Россией из-за усиления контроля

Транспорт скопился у КПП "Маштакова" и "Сырым".

Казахстан сообщил об автомобильной пробке из грузовиков на границе с Россией из-за усиления пограничного контроля. несколько сотен транспортных средств находится на территории. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали представители пресс-службы комитета национальной безопасности республики.

В настоящее время на участке около КПП "Сырым" находятся 350 грузовиков. Они направляются из Казахстана в Россию. Инциденту предшествовало нововведение по "технологическому проходу" по выявлению запрещенных к провозу материалов и предметов.

Аналогичная ситуация наблюдается очевидцами и около российского КПП у "Маштакова". Там скопилось более 400 транспортных средств, которые планируют пересечь государственную границу и направиться в Казахстан. Пограничники просят водителей, везущих скоропортящиеся товары, учитывать обстоятельства.

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