Кавалер из Instagram и сенегалец изнасиловали девушку на Просвещения

Мужчины уже задержаны.

Ранним утром 19 марта в полицию обратилась 23-летняя украинка, ставшая жертвой двух насильников. Как стало известно Piter.TV, знакомство в Instagram закончилось для девушки насильным половым сношением в квартире на Просвещения.

Как выяснилось, девушка, проживающая в центре Москвы, познакомилась в соцсети с молодым человеком, и тот пригласил ее в гости. 18 марта новоиспеченный кавалер совместно со своим знакомым по имени Халиль изнасиловал гостью. Вскоре полиция задержала предполагаемых злоумышленников, ими оказались 28-летний врач-травматолог, работающий в одной из городских больниц, и 31-летний гражданин Сенегала, проживающий в Петербурге.

Обоих мужчин поместили в изолятор, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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