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Касперская сообщила о росте числа утечек персональных данных в РФ в I полугодии на 80%

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Специалисты InfoWatch оценили ситуацию с кибербезопасностью в России.

Глава российской группы компаний InfoWatch Наталья Касперская сообщила о росте числа утечек персональных данных по стране за первое полугодие 2022 года на 80%. Соответствующее заявление президент ГК сделала в рамках пресс-конференции в центре ТАСС, посвященной кибербезопасности. Эксперт отметила, что предоставила статистику по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году.

Мы увидели резкий рост утечек персональных данных в РФ - на 80%. Надо сказать, что до этого был тренд на снижение утечек, и мы уже два года подряд отмечали снижение. И вдруг такой скачок - то есть чудовищная ситуация.

Наталья Касперская, президент InfoWatch 

Среди возможных целей злоумышленников Касперская объяснила, что в перечне возможных целей для киберзлоумышленников находится воздействие на жертв утечек персональных данных. Руководитель экспертно-аналитического центра InfoWatch Михаил Смирнов уточнил, что по России зафиксирован значительный рост количества скомпрометированных сведений. Показатель увеличился более чем в 20 раз по сравнению с первым полугодием  предыдущего года.

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Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр ТАСС

Теги: infowatch, кибербезопасность, личные данные, наталья касперская, утечка даннных
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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