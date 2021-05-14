Касперская сообщила о росте числа утечек персональных данных в РФ в I полугодии на 80%

Специалисты InfoWatch оценили ситуацию с кибербезопасностью в России.

Глава российской группы компаний InfoWatch Наталья Касперская сообщила о росте числа утечек персональных данных по стране за первое полугодие 2022 года на 80%. Соответствующее заявление президент ГК сделала в рамках пресс-конференции в центре ТАСС, посвященной кибербезопасности. Эксперт отметила, что предоставила статистику по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году.

Мы увидели резкий рост утечек персональных данных в РФ - на 80%. Надо сказать, что до этого был тренд на снижение утечек, и мы уже два года подряд отмечали снижение. И вдруг такой скачок - то есть чудовищная ситуация. Наталья Касперская, президент InfoWatch

Среди возможных целей злоумышленников Касперская объяснила, что в перечне возможных целей для киберзлоумышленников находится воздействие на жертв утечек персональных данных. Руководитель экспертно-аналитического центра InfoWatch Михаил Смирнов уточнил, что по России зафиксирован значительный рост количества скомпрометированных сведений. Показатель увеличился более чем в 20 раз по сравнению с первым полугодием предыдущего года.

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Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр ТАСС