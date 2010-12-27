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Павел Дацюк пропустит Кубок Карьяла из-за травмы
Вчера, 21:47
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TretyakovaS
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Павел Дацюк пропустит Кубок Карьяла из-за травмы

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Капитан хоккейного клуба СКА Павел Дацюк получил травму и не выйдет на лед до 26 ноября. Такая информация появилась на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Капитан хоккейного клуба СКА Павел Дацюк травмировался и не сможет выйти на лед до 26 ноября. Информация появилась на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом пишет "Росбалт".

Нападающий провел 24 игры в сезоне -2017/18. За все матчи он набрал 27 очков (7 шайб и 20 передач).

Из-за травмы игрок не сможет принять участие в первом этапе Евротура в сезоне — Кубке Карьяла, на котором сборная России проведет в Финляндии три матча — 9 ноября против финнов, через два дня с командой Швейцарии и 12 ноября с чехами. 

Теги: новости петербурга , новости спб , новости спорта , ска , хоккей
Категории: Новости СПб

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