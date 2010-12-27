Павел Дацюк пропустит Кубок Карьяла из-за травмы

Капитан хоккейного клуба СКА Павел Дацюк получил травму и не выйдет на лед до 26 ноября. Такая информация появилась на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Капитан хоккейного клуба СКА Павел Дацюк травмировался и не сможет выйти на лед до 26 ноября. Информация появилась на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом пишет "Росбалт".



Нападающий провел 24 игры в сезоне -2017/18. За все матчи он набрал 27 очков (7 шайб и 20 передач).



Из-за травмы игрок не сможет принять участие в первом этапе Евротура в сезоне — Кубке Карьяла, на котором сборная России проведет в Финляндии три матча — 9 ноября против финнов, через два дня с командой Швейцарии и 12 ноября с чехами.