Кандидатуру Абрамовича в качестве переговорщика в начале войны предложил Ермак

Об этом рассказал продюсер, иноагент в РФ Александр Роднянский.

Кандидатуру Романа Абрамовича в качестве переговорщика в начале войны предложил глава украинского офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Чиновник позволил продюсеру Александру Роднянскому с предложением связаться с этим бизнесменом. С соответствующим заявлением Александр Роднянский выступил в эфире YouTube-проекта. Обсуждения тех лиц, которые могут служить переговорщиками, началось еще до начала проведения российской специальной военной операции. Киевскому режиму, по словам эксперта, казалось, что уже назначенные лица не справляются с заданием, не могут сформулировать задачи перед оппонентами.

Первым, кто позвонил мне после начала вторжения, был мой сын. А вторым - Андрей Ермак, который попросил подключить Романа Абрамовича к переговорному процессу. Ни здрасте, ни досвидания, а сразу сказал - "Давай с Абрамовичем поговорим". Александр Роднянский, продюсер

По мнению Роднянского, Роман Абрамович обладает эмпатией, а также преимуществом предпринимателя является тот фактор, что он обладает возможностями доносить позицию непосредственно до руководства страны.

Напомним, что Александр Роднянский внесен в списонк Минюста России физических лиц, которые выполняют функции иностранного агента. В списке иноагентов в России также оказалась журналистка Ирина Шихман.

Роднянский снимет антиутопический сериал об эпидемии в Петербурге.

Фото и видео: YouTube / А поговорить?