Канцлер Австрии: конфликт между Украиной и РФ влияет на цену на газ

Карл Нехаммер считает, что РФ может вторгнуться на территорию соседней страны.

Канцлер Австрии заявил, что конфликтная ситуация между Украиной и РФ влияет на цену на газ. Такое заявление чиновник сделал во время выступления на специальном заседании, созванном по вопросу реагирования на чрезвычайный рост стоимости энергетических ресурсов. Карл Нехаммер оценил причины проблем с электроэнергией в стране.

Ситуация там более чем напряженная. Становится больше признаков, что РФ сейчас обладает достаточными военными мощностями, чтобы предпринять частичное вторжение. Карл Нехаммер, канцлер Австрии

Чиновник напомнил коллегам о том, что "кусачие" цены на топливо, электричество и горючее на себе чувствуют местные жители. С начала 2022 года в Австрии стоимость на электричество в большинстве домохозяйств увеличилась практически на 100% из-за европейского кризиса. В связи с этим кабинет министров принял решение учредить социальную поддержку жителям страны. Пакет помощи поможет снизить нагрузку на жителей. На данную задачу правительство направило 1,7 млрд евро. Из этих средств по 150 евро будет выделено всем социально незащищенным жителям Австрии.

В Австрии объявили о введении лотереи за вакцинацию от ковида в виде купонов на €500.

Фото: Facevbook / Karl Nehammer