Канада направила Киеву первый танк Leopard 2

Самолет ВВС Канады из Галифакса вылетел дл Киева.

Канадское правительство отправило Вооруженным силам Украины первый из нескольких запланированных к передаче танков немецкого производства Leopard 2, которые поставляются киевскому режиму в качестве военной помощи. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала местный министр по обороне Анита Ананд. Иностранная чиновница объяснила жителям страны, что самолет Военно-воздушныхсил покинул территорию базы Галифакс с первой боевой машиной на борту. В общей сложности профильное ведомство передаст коллегам четыре единицы такой тяжелой техники, которая сейчас находится на балансе Минобороны Канады. Остальные поставки для ВСУ будут осуществлены в ближайшие дни.

Канада поддерживает народ Украины, и мы продолжим обеспечивать ВСУ средствами, необходимыми ей для победы. Анита Ананд, глава Минобороны Канады

Напомним, что в конце января 2023 года глава канадского министерства по обороне Анита Ананд уведомила журналистов в ходе брифинга о том, что Оттава планирует поставить Киеву четыре танка Leopard 2. Издание Toronto star написало о том, что дополнительно страна передаст вместе с этой техникой запчасти и боеприпасы, проведет обучение украинских военных использованию западных танков. Всего на вооружении Канады имеется 112 танков этой модели.

Глава минобороны: Канада передаст Украине танки Leopard 2.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти