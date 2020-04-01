Как во время карантина сносят исторические дома на Тележной улице: взгляд Piter.TV

В центре Петербурга начали сносить исторические флигели 1902 года постройки.

Исторические здания на Тележной улице начали сносить. Часть аварийных флигелей дома №21 экстренно решили снести с сохранением первых этажей.

Активисты требовали приостановить работы на время карантина, однако здания продолжили демонтировать.

О судьбе пяти домов на Тележной улице спорят более 10 лет: здания расселили несколько лет назад, нового применения им не нашли. Обследование зданий заказала компания Glorax group, строящая рядом элитный ЖК. Застройщик считает здания аварийными и требует снести. По информации КГИОП, после сноса исторический облик флигелей 1902 года должен быть восстановлен.

Фото и видео: Piter.TV