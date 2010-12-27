Как в Голливуде: водителя белого внедорожника со стрельбой пытались задержать на КАД

Как оказалась, преследовали автоугонщика, который успел бросить машину во дворах у комплекса на Шлиссельбургском проспекте, и скрыться от полицейских.

Вечером 3 августа, на юге КАД в районе Софийской улицы завязалась настоящая голливудская погоня: полицейские вычислили автоугоньщика, после чего тот попытался скрыться.

Сотрудникам правоохранительных органов даже пришось открыть огонь по преступнику.

Во время преследования сотрудником полиции было произведено шесть выстрелов из табельного оружия по автомобилю, в результате чего пострадавших нет, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Нарушитель все же успел скрыться от сотрудников, предварительно бросив белый внедорожник во дворах.

На снимках которыми поделились очевидцы, видны сильные повреждения угнанной машины.

Белый кроссовер "Kia Sportage" оказывается был угнан днем ранее. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают владельца машины.

Фото: ДТП и ЧП Сантк-Петербург/ВК