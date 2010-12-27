Как повезет: некоторым жителям в несколько раз увеличат стоимость увоза отходов, а некоторым - уменьшат

Региональный оператор по отходам в Ленобласти поделился планом определения единого тарифа по вывозу мусора.

Представитель регионального оператора Ленобласти по отходам рассказал, что тарифы на обслуживание местных жителей буду рассчитываться из среднего количества уже существующих затрат.

В настоящее время плата за данную услугу варьируется от 2 рублей 16 копеек до десяти рублей. Поэтому, некоторые жители получат существенную прибавку к платежной квитанции, которая может увеличиться в разы, а другие же - уменьшат выплаты.

Еще одним препятствием для регионального оператора является большой процент жилого индивидуального жилого фонда. В некоторый районах Ленобласти показатель достигает отметки в 15 процентов от общего количества. Большой объем работы потребуется выполнить по заключения договоров с каждым собственником.

В настоящее время разрабатывается законопроект, по которому частников обяжут самостоятельно обращаться к подрядчику за заключением контракта в отделение регионального оператора. За неисполнение предписания местные жители могут получить административное наказание в размере штрафа до пяти тысяч рублей.

Представитель регионального оператора Николай Хасиев отметил, что в случаях с садоводствами возможно заключение коллективного договора.

Фото: Piter.tv