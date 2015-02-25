Как артисту строить карьеру — BandLink при поддержке Яндекс Музыки проведет осенний СаундЧек в Санкт-Петербурге

Участники узнают, как продвигать свое творчество и мыслить стратегически.

28 сентября сервис для артистов BandLink совместно с Яндекс Музыкой организует в Петербурге осенний СаундЧек – бесплатное образовательное событие для музыкантов, менеджеров и всех, кому небезразлична музыкальная индустрия. Это мероприятие расширяет свою географию, охватывая различные города, включая Москву и Алматы. В Петербурге СаундЧек состоится во второй раз и будет посвящен теме развития карьеры артиста.

Эксперты расскажут, как музыкантам добиться успеха и достичь миллионов слушателей в месяц, используя инструменты Яндекс Музыки и BandLink. Участники узнают, как продвигать свое творчество и мыслить стратегически.

Среди спикеров – певица Тося Чайкина, которая поделится своим опытом последовательного роста в музыкальной индустрии и расскажет, как найти баланс между творческим процессом и успехом. Также выступит руководитель компании Unipop Music Антон Глушнёв, который работал с такими артистами, как Томми Кэш, группа "Обстоятельства", Sati Ethnica, Afelia и другие. Антон на примере реальных кейсов продемонстрирует методы построения успешной карьеры в музыке.

Мероприятие пройдет в пространстве Амфитеатра Ленполиграфмаш, начало в 13:00. Для получения бесплатного билета необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено, новые билеты будут появляться ежедневно.

Фото: редоставлено организаторами