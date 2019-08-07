  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:28
151
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Кадыров назвал имена боевиков, которые вторглись в Дагестан 20 лет назад

0 0

Целью вторжения являлось "освобождение мусульман".

В среду, 7 августа, Кадыров назвал имена боевиков, которые вторглись в Дагестан 20 лет назад. Соответствующей информацией он поделился в интервью агентству "Чечня сегодня".

Кадыров заявил, что сначала в Дагестан вошли боевики дагестанского идеолога ваххабизма Багаутдина Кебедова. После в город вторглись сподвижники Магомеда Тагаева, затем на дагестанскую землю пришла армия  из арабов, узбеков, таджиков и который подчинялся арабскому боевику.

Напомним, что 7 августа 1999 года в Дагестан вторглись боевики Шамиля Басаева и Хаттаба. Они намеревались "освободить мусульман" и создать свое государство. 

Ранее мы сообщали о том, что в Крыму за 1,2 млрд рублей продали бывшую дачу Брежнева.

Видео:Victor Lebedev/YouTube

 

Теги: дагестан, кадыров, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии