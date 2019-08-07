Целью вторжения являлось "освобождение мусульман".

В среду, 7 августа, Кадыров назвал имена боевиков, которые вторглись в Дагестан 20 лет назад. Соответствующей информацией он поделился в интервью агентству "Чечня сегодня".

Кадыров заявил, что сначала в Дагестан вошли боевики дагестанского идеолога ваххабизма Багаутдина Кебедова. После в город вторглись сподвижники Магомеда Тагаева, затем на дагестанскую землю пришла армия из арабов, узбеков, таджиков и который подчинялся арабскому боевику.

Напомним, что 7 августа 1999 года в Дагестан вторглись боевики Шамиля Басаева и Хаттаба. Они намеревались "освободить мусульман" и создать свое государство.

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Видео:Victor Lebedev/YouTube