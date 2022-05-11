Кабмин выделит более 10,5 млрд рублей на страховые выплаты медикам, борющимся с ковидом

Михаил Мишустин сообщил о выделении допсредств из бюджета.

Российское правительство выделит дополнительно более 10,5 млрд рублей на страховые выплаты сотрудникам медицинской службы, которые работают с коронавирусными пациентами. Информацией в рамках оперативного заседания кабинета министров поделился премьер Михаил Мишустин. Он уточнил, что власти продолжают поддерживать тех, кто ежедневно лечит больных с ковидом.

В текущем году такие единовременные выплаты уже предоставлены на общую сумму свыше 11 млрд рублей. Сегодня дополнительно выделим еще более 10,5 млрд рублей на их продолжение. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Специальные страховые гарантии распространяются по указу президента Владимира Путина также на водителей скорой помощи, врачей, средний и младший медицинский персонал. Деньги на обеспечение защиты работникам будут направлены до конца II квартала текущего года.

Кабмин утвердил правила предоставления регионам льготных бюджетных кредитов.

Фото и видео: Правительство России

