Кабмин выделит более 10,5 млрд рублей на страховые выплаты медикам, борющимся с ковидом

Российское правительство выделит дополнительно более 10,5 млрд рублей на страховые выплаты сотрудникам медицинской службы, которые работают с коронавирусными пациентами. Информацией в рамках оперативного заседания кабинета министров поделился премьер Михаил Мишустин. Он уточнил, что власти продолжают поддерживать тех, кто ежедневно лечит больных с ковидом.
В текущем году такие единовременные выплаты уже предоставлены на общую сумму свыше 11 млрд рублей. Сегодня дополнительно выделим еще более 10,5 млрд рублей на их продолжение.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Специальные страховые гарантии распространяются по указу президента Владимира Путина также на водителей скорой помощи, врачей, средний и младший медицинский персонал. Деньги на обеспечение защиты работникам будут направлены до конца II квартала текущего года.
Кабмин утвердил правила предоставления регионам льготных бюджетных кредитов.
Фото и видео: Правительство России
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