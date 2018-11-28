К сортировке мусора хотят привлечь петербургских заключенных

Также они могут изготавливать контейнеры для сбора отходов.

В петербургском ЗакСе прошло совещание, посвященное реформированию отрасли обращения с отходами. На нем городское правительство подписало подписало соглашение с Министерством экологии и природных ресурсов о реализации проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами". Об этом сообщают городские СМИ.

По плану, к 2024 году доля утилизированных ТКО должна увеличиться с 20% до 48,7%. Планируется, что на пяти тысячах площадках будут установлены экобоксы по сбору опасных отходов. Также, поступило предложение привлекать к сортировке мусора и производству контейнеров заключенных.

На совещании отметили, что в ближайшие два года на областных полигонах будет произведена экологическая экспертиза.

Фото: Piter.TV