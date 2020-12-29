К контролю цен на продукты подключилась ФНС

Производители и торговые сети не понимают, почему налоговая заинтересовалась данным вопросом.

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала запрашивать у производителей и торговых сетей планы квартального роста цен на социально значимые категории продуктов питания до конца 2021 года. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

Компаниям на данный момент не понятна такая заинтересованность, так как ФНС раньше не интересовалась такими данными. Пресс-служба ФНС и правительство не ответили на запросы СМИ, Минпромторг не располагает информацией на данный счет.

Представитель одной из получивших запрос компаний рассказал, что они передали ФНС данные только по фактическому росту цен, говорить о планах отказались, ссылаясь на коммерческую тайну.

ФНС интересуют цены на крупы, мясо, рыбу, сахар, соль, молочные продукты, чай овощи и др. Юрист Forward Legal Арпине Пирумян указала, что запрос от ФНС выглядит удивительно, так как тема роста цен на продукты никак не связана с начислением налогов. Больше всего эти действия похожи на создание системы мониторинга цен, отметила юрист.

Еще один крупный производитель отметил, что считает происходящее подготовкой к дальнейшему расширению практики государственного регулирования цен.

Цены на сахар в магазинах Петербурга оказались выше заявленных сетями.

Фото: Piter.tv